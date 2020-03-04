الامارات | العين يهزم «لاليغا» في دوري السيدات لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يهزم «لاليغا» في دوري السيدات لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق العين فوزاً مهماً على فريق «لاليغا» في دوري كرة القدم للسيدات، حيث تقام منافساته تحت إشراف لجنة السيدات لكرة القدم، وبالتعاون مع اتحاد الكرة وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وفي نتائج بقية الفئات، حقق فريق «أي إف سي» الفوز على نادي أبوظبي في فئة تحت 12 سنة، وتمكن فريق إيمباير من الفوز على نادي أبوظبي للسيدات، فيما فاز فريق جو برو على بني ياس. أما فئة تحت 14 سنة، فقد شهدت مباراتين، فاز في الأولى فريق «أي أف سي» على جو برو، وفي الثانية إمباير على فريق العين. وفي فئة تحت 16 سنة، فاز «أي أف سي» على فريق الفجيرة، وفريق «سيتي أف سي» على جو برو.