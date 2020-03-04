الامارات | خورفكان يواجه السماوي على استاد صقر القاسمي

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يواجه السماوي على استاد صقر القاسمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت رابطة المحترفين إقامة مباراة خورفكان وبني ياس ضمن الجولة 18 من دوري الخليج العربي غداً، على استاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان، حيث ستكون هذه المرة الأولى التي يلعب فيها خورفكان مباراة هذا الموسم على ملعبه وبين جمهوره. وأكدت الرابطة في بيان صحافي، أمس، أن الموافقة جاءت بعد القيام بزيارات ميدانية عدة، واجتماعات تنسيقية لفريق العمل من مختلف الإدارات في الرابطة إلى الملعب، للوقوف على جاهزيته للمنافسات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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