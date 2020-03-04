الامارات | العنبري: مواجهة حتا صعبة بسبب موقف المنافس

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: مواجهة حتا صعبة بسبب موقف المنافس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، صعوبة المواجهة المرتقبة للفريق أمام حتا، غداً، ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، لافتاً إلى أنه تحدث إلى اللاعبين بشأن صعوبة المباراة والطريقة التي يلعب بها حتا، وهي أسلوب الكرة الشاملة والاحتفاظ بالكرة، مشيراً إلى أنه يعمل على إيجاد حلول لهذا الأمر، وأنه يتوقع أن يقدم فريقه مردوداً أفضل من المباراة السابقة أمام الوصل.

وقال العنبري، خلال مؤتمر صحافي، أمس: «فريق حتا في وضع غير جيد، وسيدخل المباراة بشكل قوي، لذلك فإن المباراة لن تكون سهلة بالنسبة لنا، وأتمنى أن يكون اللاعبون جاهزين، لأننا نواجه فريقاً صعباً ويقدم مردوداً إيجابياً قياساً بما قدمه الموسم الماضي».

وأضاف: «ثبات التشكيلة مع بعض التغييرات يعطي الفريق أريحية في المباراة، وأن يكون هناك تصاعد، ونأمل في عودة اللاعب إيغور كورنادو بشكل قوي في المباريات المقبلة».