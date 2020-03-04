الامارات | «الحبتور» و«أبوظبي» إلى نهائي كأس بنتلي للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبتور» و«أبوظبي» إلى نهائي كأس بنتلي للبولو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا الحبتور وأبوظبي إلى نهائي كأس بنتلي 2020 للبولو، عقب فوزهما على فريقي بنجاش وذئاب دبي على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور، ضمن منافسات بطولة «بنك ستاندرد تشارترد الذهبية» للبولو 2020، التي شارك فيها ثمانية فرق بهانديكاب 18 جول، تتنافس على الجائزة المالية، المقدمه من مجلس دبي الرياضي، وقدرها نصف مليون درهم، يحصل الفائز الأول على 350 ألفاً والثاني على 150 ألف درهم.
وفاز فريق الحبتور على فريق بنجاش بنتيجة 10-8، فيما فاز فريق أبوظبي على فريق ذئاب دبي 9-8.
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