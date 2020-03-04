الامارات | يد شباب الأهلي تضرب موعداً مع الشارقة في نهائي «سوبر الشباب»

شكرا لقرائتكم خبر عن يد شباب الأهلي تضرب موعداً مع الشارقة في نهائي «سوبر الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب شباب الأهلي موعداً، في 16 مارس الجاري، مع الشارقة، في نهائي كأس السوبر لكرة اليد لمرحلة الشباب، في سيناريو مكرر لنسخة العام الماضي، عقب تخطيهما، أول من أمس، الدور قبل النهائي، بفوز «فرسان دبي» على ضيفهم الجزيرة «25-22»، وتخطي الملك عقبة مضيفه بني ياس بنتيجة «29-20».

كما يوم 16 ذاته، لقاء العين مع النصر، وبني ياس مع الجزيرة في مباريات تحديد المراكز من الثالث وحتى السادس، وفقاً لنظام البطولة التي شهدت مشاركة سبعة فرق، استهلت منتصف الشهر الماضي بدورٍ تمهيدي خرج منه الوصل بخسارته أمام النصر «25-24».

ويطلب شباب الشارقة الجمع بين ثنائية الموسم، عقب فوزه في الثامن من فبراير الماضي ببطولة الدوري العام بالعلامة الكاملة بالفوز في 14 مباراة، قادته لحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخه، والذي جاء على حساب شباب الأهلي الوصيف صاحب رصيد 34 نقطة، وبني ياس ثالث الترتيب برصيد 29 نقطة.