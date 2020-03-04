الامارات | يوفنتوس يمنع جماهير دون غيرها من حضور قمة الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يمنع جماهير دون غيرها من حضور قمة الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل يوفنتوس، اليوم، في قمة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، فريق ميلان على ملعبه وبين جمهوره، في ظل إجراءات صارمة في إيطاليا حالياً، تسعى للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، الذي ضرب العديد من المناطق في إيطاليا، وتسبّب في عشرات الوفيات، بجانب مئات المصابين.

وحصل يوفنتوس على موافقة من الاتحاد الإيطالي للسماح بحضور الجماهير، لكن بشكل جزئي فقط. وأعلن يوفنتوس، أول من أمس، أن مباراته ضد ميلان ستكون مغلقة في وجه المشجعين القادمين من المناطق الأكثر تضرراً من تفشي «كورونا».

وبرّر قراره بمرسوم تبنته الحكومة الإيطالية، الأحد، حول إجراءات مكافحة الفيروس، يحظر التنقل المنظم لمشجعين من لومبارديا وفينيتو وإميليا رومانيا، وكذلك من مقاطعات سافونا وبيسارو وأوربينو حتى الثامن من مارس.

ولفت بيان النادي إلى أنه سيُطلب من جميع حاملي التذاكر إبراز وثيقة هوية، تشير بوضوح إلى المكان الذي يعيشون فيه، وأشار إلى أنه في حال كانت للمنظمين شكوك حول مكان إقامة المشجعين الفعلية، فسيُحرمون من دخول الملعب، وطلب البيان من الجماهير الحضور باكراً لتسهيل تنفيذ الإجراءات الاحترازية في الملعب.

وكروياً، يملك يوفنتوس أفضلية بلوغ النهائي، بعد أن حقق تعادلاً صعباً للغاية في سان سيرو عندما أدرك له نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، التعادل من ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة، التي خاض ميلان الدقائق الـ20 الأخيرة منها بـ10 لاعبين، اثر طرد مدافعه الفرنسي ثيو هرنانديز.

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ومرة جديدة ستكون الأنظار مشدودة نحو المواجهة بين رونالدو والنجم المخضرم في صفوف ميلان، السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.

في المقابل، يدخل نابولي، المتجدد بقيادة مدربه جينارو غاتوزو، مباراته على أرضية ملعبه سان باولو أمام إنتر، مرشحاً قوياً لبلوغ النهائي بعد أن عاد بفوز ثمين ذهاباً في ميلانو بهدف وحيد.

تشانج: رئيس الرابطة «أسوأ مهرج»

انتقد رئيس إنتر ميلان، ستيفن تشانج، بشدة رئيس رابطة الدوري الإيطالي، باولو دال بينو، حيث اتهمه بعدم الاهتمام باللاعبين والمدربين، في ظل أزمة انتشار العدوى بفيروس «كورونا». وقال تشانج في تصريح صحافي: «ربما رئيس الرابطة أكبر وأسوأ مهرج رأيته، وينزعج تشانج من التمييز بين الأندية، خصوصاً بعد تأجيل قمة الإنتر واليوفي في الدوري إلى 13 مايو المقبل».

حوار خاص بين رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش في إياب نصف النهائي.