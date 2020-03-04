الامارات | الشحي بطلاً لكأس ولي عهد دبي للقدرة للإسطبلات الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشحي بطلاً لكأس ولي عهد دبي للقدرة للإسطبلات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس أحمد الشحي بلقب كأس ولي عهد دبي للقدرة للإسطبلات الخاصة، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 204 فرسان وفارسات، من مختلف الإسطبلات الخاصة والاشتراكات الفردية.

وحصد الشحي المركز الأول، بعدما تصدر السباق في المرحلتين الثالثة والرابعة، على صهوة الفرس «جابولاني» المملوكة لإسطبلات الكمدة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس راشد حميد على صهوة الجواد «بروج» المملوك لإسطبلات زعبيل، وتبعته في المرتبة الثالثة الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الجواد «تونكي» المملوك لإسطبلات الكمدة.

وفي مراحل السباق، تصدر الفارس سعيد المهيري المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «رو يليسيس» المملوك لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 1:23:40 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد الشامسي على صهوة الجواد «روبر دي كروز» المملوك لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 1:23:46 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس أحمد الشحي على صهوة الفرس «جابولاني» المملوكة لإسطبلات الكمدة، مسجلاً زمناً قدره 1:25:39 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس زايد المري على صهوة الجواد «روميو دي بيروس» المملوك لإسطبلات تي إن تي، مسجلاً زمناً قدره 1:26:21 ساعة، وحل بالمركز الخامس الفارس راشد على صهوة الجواد «بروج» المملوك لإسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 1:26:32 ساعة.

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وفي المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، تقدم الفارس أحمد الشحي من المركز الثالث إلى الصدارة، مسجلاً زمناً قدره 1:14:38 ساعة، كما قفزت الفارسة ليلى المرزوقي من المركز السادس إلى الوصافة على صهوة الجواد «تونكي» المملوك لإسطبلات الكمدة مسجلة زمناً قدره 1:14:58 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس زايد المري، متقدماً من المركز الرابع، مسجلاً زمناً قدره 1:15:06 ساعة، بينما تراجع متصدر المرحلة الأولى الفارس سعيد المهيري إلى المركز الرابع، مسجلاً زمناً قدره 1:18:01 ساعة، وجاء خامساً الفارس محمد الحمادي، متقدماً من المركز الثامن على صهوة الجواد «أرجينتو» المملوك لإسطبلات المري، مسجلاً زمناً قدره 1:18:52 ساعة.

وحافظ الفارس أحمد الشحي على موقعه بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 26 كيلومتراً، مسجلاً زمناً قدره 57:40 دقيقة، وتقدم الفارس سعيد المهيري من المركز الرابع إلى الثاني مسجلاً زمناً قدره 59:30 دقيقة، وتراجعت الفارسة ليلى المرزوقي من المركز الثاني إلى الثالث مسجلة زمناً قدره 1:00:08 ساعة، وتقدم الفارس راشد حميد من المركز السابع إلى الرابع مسجلاً زمناً قدره 1:00:09 ساعة، وجاء خامساً الفارس محمد المزروعي على صهوة الجواد «أبسلوت» المملوك لإسطبلات إس إم، مسجلاً زمناً قدره 1:00:16 ساعة.

• السباق أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة مختلف الإسطبلات.