شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» على صفيح ساخن بعد استقالة «حجى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف العالمية، الضوء على استقالة المغربى معاذ حجى من منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، حيث كان المغربى قد تولى منصبه بعد قرار الإطاحة بالراحل عمرو فهمى من جانب المكتب التنفيذى فى الاتحاد الإفريقى. وكانت شركة المحاسبة العالمية PWC قد قامت خلال الفترة الماضية بمراقبة الوضع فى كاف بعد طلب من «فيفا»، والذى جاء حافلاً بالمخالفات المالية وهو ما نفاه «كاف» من خلال بيان رسمى صدر أثناء الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذى فى المملكة المغربية.

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وأكدت شبكة «بى بى سي» أن وفدا من PWC حضر خلال الساعات الماضية وقرر التحقيق فيما يخص الأمور المالية فى «كاف» وهذه هى المرة الثانية لهم فى «كاف»، لكن كان هناك فرق بين الزيارة الأولى والثانية، الزيارة الأولى كانت الأمور تتم بشىء من الود بعكس المرة الثانية والتى شهدت تواجد مندوبين على مستوى أعلى من الزيارة الأولى، بالإضافة إلى صرامة كبيرة فى التعامل.

وأشارت إلى أن وفد pwc التقى حجى وكانت بداية الحديث أنه هناك عقوبات كبيرة ستكون عليه بشكل مباشر فى حالة عدم التعاون، العقوبات قد تصل إلى الإيقاف من جانب «فيفا» لمدة لن تقل عن أربع سنوات، مشددة على أن أيام أحمد أحمد داخل الاتحاد الأفريقى أصبحت معدودة.

وأوضح موقع «تى إم تى ميركل» العالمى أن المادة 9 من المادة 24 من لائحة «كاف» تقول: إذا توقف الرئيس عن نشاطه بشكل دائم، يتولى النائب الأول للرئيس مهامه، ويلتزم بتنظيم جمعية عامة غير عادية لانتخاب رئيس جديد خلال فترة لا تتجاوز 4 أشهر بعد شغور منصب الرئيس.