شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب على خطة اجتياح الترجى فى «المنزه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مرانه الأول فى تونس، اليوم «الأربعاء»، على ملعب استاد «المنزه»، وذلك فى إطار استعدادات الفريق لخوض مباراة الإياب لدور الثمانية أمام الترجى التونسى، والمقرر إقامتها بعد غد «الجمعة»، وكان المارد الأبيض قد تغلب على أبناء باب سويقة فى مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد القاهرة الدولى يوم الجمعة الماضى، بنتيجة 3-1.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، قد اصطحب معه 23 لاعبا فى قائمة الفريق، والتى ضمت كلا من، محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحى فى حراسة المرمى، محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد - محمد عبدالشافى فى خط الدفاع، طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد اوناجم - أشرف بن شرقى - شيكابالا - مصطفى فتحى - إسلام جابر - محمد عنتر فى خط الوسط مصطفى محمد - كاسونجو فى خط الهجوم، واستبعد كارتيرون محمد عبدالغنى فى اللحظات الأخيرة بعد خضوعه لاختبار طبى أثبت عدم جاهزيته بنسبة 100%، كما استبعد عبدالله جمعة لعدم الجاهزية، فيما تم استبعاد كريم بامبو وعمر السعيد لوجهة نظر فنية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانا قويا اليوم، وذلك بسبب خوض الفريق مرانا خفيفا امس الثلاثاء قبل السفر لتونس، وقام هانى زادة، عضو مجلس إدارة النادى، الذى سبق البعثة إلى تونس، بالتجهيز لإجراءات التدريب، وقام زادة بالحجز لتدريب الفريق اليوم، كما طلب هانى زادة من السفار المصرية أن تتحدث مع مسؤولى الأمن والاتحاد التونسى لضرورة غلق المران وعدم السماح لأى شخص بالتواجد غير البعثة الرسمية لنادى الزمالك.

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من جانبه، أشاد هانى زادة، بالدور الكبير الذى تقوم به السفارة المصرية فى تونس من أجل تذليل كل الصعاب، من ترتيبات مقر إقامة الفريق وملاعب التدريب، وتأمين البعثة الذى يشهد صرامة كبيرة من الأمن التونسى حفاظا على جميع المتواجدين.

وخلال المران الأخير للفريق قبل التوجه إلى تونس، عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق جلسة مع مساعديه قبل انطلاق المران، للتشاور حول خطة الفريق.

فيما انتظم يوسف أوباما لاعب الفريق، فى التدريبات الجماعية، وذلك عقب إنهائه البرنامج التأهيلى والعلاجى الذى وضع له خلال الوقت السابق للتعافى من الإصابات التى كان يعانى منها، كان أوباما يعانى من كدمة بالركبة، واطمأن الجهاز الفنى على جاهزية أوباما للفترة المقبلة.

كما ركز كارتيرون خلال المران، على بعض الجمل التكتيكية التى ينوى تنفيذها خلال مباراة العودة، والتى ستعمد أكثر على سرعة نقل الهجمة فى ظل الهجوم الشرس المتوقع للاعبى الترجى، كون المباراة على أرضهم ووسط جماهيرهم ولديهم رغبة قوية فى الفوز والصعود للدور المقبل، وتعويض هزيمة الفريق فى السوبر ومباراة الذهاب، كما أعطى كارتيرون تعليمات للاعبيه بضرورة التمركز السليم مع تضييق المساحات على لاعبى الترجى، والتمركز الجيد فى الكرات العرضية والضربات الثابتة التى سيعتمد عليها الترجى بشكل كبير. فيما أعرب مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن أمله فى اجتياز الفريق عقبة الترجى، وقال «منصور»: «لاعيبة الزمالك رجالة وهايروحوا تونس رجالة ويرجعوا بالفوز، كل اللى اتقال إنهم مش هايلعبوا علشان الفلوس ده كلام فارغ، رايحين نلعب فى بلد شقيق اسمه تونس، الترجى فريق محترم له قيمته وعنده مدرب محترم، بخاطب فريق وجمهور الترجى، لاعبى الزمالك ضيوف عندكم، وأزمة التحفظ على بعض الجماهير تم حلها بالحديث مع وزيرى الداخلية والرياضة وتم إخلاء سبيلهم».