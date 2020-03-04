شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري الأمم الأوروبية: حامل اللقب يواجه فرنسا.. وإيطاليا مع هولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية لعام 2020 التى أجريت مساء أمس، وقوع منتخب إيطاليا في مجموعة صعبة رفقة هولندا وبولندا، بينما اصطدمت إسبانيا بألمانيا وأوكرانيا. وضمت مجموعة الموت، كرواتيا والسويد وفرنسا والبرتغال حامل اللقب.

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وجاءت نتائج القرعة كالتالي: المستوى الأول، المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا. المجموعة الثانية: أيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنجلترا. المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال. المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.

المستوى الثاني، المجموعة الأولى: رومانيا، النرويج، أيرلندا الشمالية، النمسا.المجموعة الثانية: الكيان الصهيوني، سلوفاكيا، اسكتلندا، التشيك. المجموعة الثالثة: المجر، تركيا، صربيا، روسيا. المجموعة الرابعة: بلغاريا، جمهورية أيرلندا، فنلندا، ويلز.

المستوى الثالث المجموعة الأولى: أذربيجان، لوكسمبورج، قبرص، الجبل الأسود. المجموعة الثانية: أرمينيا، إستونيا، مقدونيا الشمالية، جورجيا. المجموعة الثالثة: مولدوفا، سلوفينيا، كوسوفو، اليونان. المجموعة الرابعة: كازاخستان، ليتوانيا، روسيا البيضاء، ألبانيا. المستوى الرابع، المجموعة الأولى: لاتفيا، مالطا، أندور، جزر الفارو. المجموعة الثانية: سان مارينو، ليختنشتاين، سان مارينو.