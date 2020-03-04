ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم بكأس الإتحاد الإنجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
استقبل نادي تشيلسي منافسه ليفربول ضمن مباريات الدور الخامس من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي البطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم وذلك في ملعب “ستامفورد بريدج”.
وقد حقق تشيلسي الفوز بهدفين مقابل لا شئ عن طريق كل من ويليان البرازيلي في الدقيقة رقم 13 والإنجليزي روس باركلي في الدقيقة 64 من عمر المباراة.
في الشوط الأول دخل الريدز مباراته منقوصا من الكثير من نجومه ابرزهم محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وحارسه أليسون بيكر حيث كان تشيلسي الطرف الأفضل في هذا الشوط.
وفي الشوط الثاني حاول ليفربول تسجيل هدف التعادل الا ان تشيلسي قتل المباراة بالهدف الثاني من هجمة مرتدة رائعة ترجمها باركلي في المرمى ولم تفلح محاولات ليفربول الذي أصبح مستسلما بعد استقباله الهدف الثاني.
وسينتظر تشيلسي نتائج القرعة التي ستقام لاحقا لمعرفة منافسه في الدور ربع النهائي من البطولة حيث تأهل حتى الآن كل من آرسنال ونيوكاسل مع احتمالية تأهل كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.
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