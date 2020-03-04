شكرا لقرائتكم سفير مصر في تونس يكشف تفاصيل وصول بعثة الزمالك لملاقاة الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نبيل حبشي سفير مصر في تونس انه تم استقبال بعثة نادي الزمالك اليوم على اتم الاستعداد ومساعدة الفريق فور وصوله المطار .

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واضاف سفير مصر في تونس في تصريحات تلفزيونية أن الفريق سيخوض تدريباته غدا في تمام الساعه ١١ صباحا على الملعب الفرعي لرادس للتحضير لمباراة العودة امام الترجي .

واضاف ان البعثة سوف تعود عقب المباراة في اليوم التالي للقاهرة .