اخبار الرياضه

سفير مصر في تونس يكشف تفاصيل وصول بعثة الزمالك لملاقاة الترجي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم سفير مصر في تونس يكشف تفاصيل وصول بعثة الزمالك لملاقاة الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نبيل حبشي سفير مصر في تونس انه تم استقبال بعثة نادي الزمالك اليوم على اتم الاستعداد ومساعدة الفريق فور وصوله المطار .

 

Advertisements

واضاف سفير مصر في تونس في تصريحات تلفزيونية أن الفريق سيخوض تدريباته غدا في تمام الساعه ١١ صباحا على الملعب الفرعي لرادس للتحضير لمباراة العودة امام الترجي . 

 

واضاف ان البعثة سوف تعود عقب المباراة في اليوم التالي للقاهرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر في تونس يكشف تفاصيل وصول بعثة الزمالك لملاقاة الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا