شكرا لقرائتكم سفير مصر في تونس يكشف تفاصيل وصول بعثة الزمالك لملاقاة الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال نبيل حبشي سفير مصر في تونس انه تم استقبال بعثة نادي الزمالك اليوم على اتم الاستعداد ومساعدة الفريق فور وصوله المطار .
واضاف سفير مصر في تونس في تصريحات تلفزيونية أن الفريق سيخوض تدريباته غدا في تمام الساعه ١١ صباحا على الملعب الفرعي لرادس للتحضير لمباراة العودة امام الترجي .
واضاف ان البعثة سوف تعود عقب المباراة في اليوم التالي للقاهرة .
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر في تونس يكشف تفاصيل وصول بعثة الزمالك لملاقاة الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.