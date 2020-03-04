شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطالب ثعلب الإستاد العودة من تونس بالنقاط الثلاث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف مرتضى منصور خلال فيديو تم بثه عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية حصول أعضاء الجهاز الفني للفريق على مستحقاتهم المتأخرة مؤكدًا: "حصل جميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي على جميع مستحقاتهم الجهاز المتأخرة، وأشكرهم على تحمل النادي في الفترة الماضية بسب الحجز على النادي من ممدوح عباس وعمرو الجنايني، وأوضح: "قمنا بتصفية الحسابات المالية مع الجهاز الفني من أجل السفر إلى تونس بمعنويات مرتفعة، خاصةً أنهم يبذلون جهدًا غير طبيعي، يلقب كارتيرون بثعلب الصحراء لكني أطلق عليه لقب ثعلب الاستاد".

وأكمل: "أطمئن الجماهير، أنهينا أزمة المستحقات المتأخرة للجهاز الفني ولجميع اللاعبين قبل السفر إلى تونس، والمطلوب حاليا هو إسعاد الجماهير".

وعقد رئيس الزمالك اجتماعاً بالجهاز الفني للزمالك قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الجمعة المقبل، بعدما حسم الفريق الأبيض لقاء الذهاب بنتيجة (3-1) في القاهرة.

وتابع: "حصل الزمالك في عهدي على كل البطولات، سواء الدوري المصري أو كأس مصر أو السوبر المصري أو السوبر الإفريقي أو الكونفدرالية، يتقى لنا بطولة واحدة وهي دوري أبطال إفريقيا".

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وأتم رئيس الزمالك قائلا: "لأول مرة يحدث هذا التوازن في الألقاب مع النادي الأهلي بعدما حصل الناديان على 11 بطولة لكل منهما، حيث كان الأخير متفوقا بفارق شاسع عن الزمالك خلال السنوات الماضية".

وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم امام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، احمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد اوناجم، اشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، اسلام جابر.

واستبعد كارتيرون كل من : عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين افريقيا.

وتوجهت بعثة الزمالك، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التى وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.