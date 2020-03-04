عرابي يكشف ما ينقص مصطفى محمد

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جدة - عمرو شويل قالي اسامة عرابي لاعب الاهلي السابق ان مصطفى محمد مهاجم الزمالك يُعد من المهاجمين المميزين جدا المتواجدين حاليا بالدوري المصري نظرا لما يقدمه مع فريقه .
واضاف عرابي في تصريحات تلفزيونية أن ما ينقص مهاجم الزمالك التدعيم من جانب زملائه في الملعب ، مشيرا الي انه تدرب تحت قيادته في طنطا وانه يتميز بالتسديدات من مسافات بعيدة وهي تعد ميزة كبيره لديه .
واكمل انه يحتاج للكثير من صُناع الالعاب المميزين حتى يستطيع تسجيل الاهداف الكثيرة في جميع المباريات التي يشارك فيها لانه مميز جدا.
يرى اسامة عرابي ان قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك في مهمة صعبة بمباراة العودة في إياب دوري ابطال افريقيا.
تابع: نتيجة المباراتين لن تكون عامل اساسي في صعود الفريقين للدور القادم في البطولة ، خاصة وان ملاعب مباراة العودة سيكون لها تأثير قوي على الفريقين سواء في تونس او جنوب افريقيا.
استطرد: لابد من الاجهزه الفنيه للفريقين الحذر الشديد في تلك المواجهات وعدم استقبال اي اهداف في الشوط الاول حتى تُسهل مهمة الفريقين للصعود للدور القادم .
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