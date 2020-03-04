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عرابي يكشف ما ينقص مصطفى محمد

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جدة - عمرو شويل قالي اسامة عرابي لاعب الاهلي السابق ان مصطفى محمد مهاجم الزمالك يُعد من المهاجمين المميزين جدا المتواجدين حاليا بالدوري المصري نظرا لما يقدمه مع فريقه .

 

واضاف عرابي في تصريحات تلفزيونية أن ما ينقص مهاجم الزمالك التدعيم من جانب زملائه في الملعب ، مشيرا الي انه تدرب تحت قيادته في طنطا وانه يتميز بالتسديدات من مسافات بعيدة وهي تعد ميزة كبيره لديه .

 

واكمل انه يحتاج للكثير من صُناع الالعاب المميزين حتى يستطيع تسجيل الاهداف الكثيرة في جميع المباريات التي يشارك فيها لانه مميز جدا.

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يرى اسامة عرابي ان قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك في مهمة صعبة بمباراة العودة في إياب دوري ابطال افريقيا. 

 

تابع: نتيجة المباراتين لن تكون عامل اساسي في صعود الفريقين للدور القادم في البطولة ، خاصة وان ملاعب مباراة العودة سيكون لها تأثير قوي على الفريقين سواء في تونس او جنوب افريقيا.

 

استطرد: لابد من الاجهزه الفنيه للفريقين الحذر الشديد في تلك المواجهات وعدم استقبال اي اهداف في الشوط الاول حتى تُسهل مهمة الفريقين للصعود للدور القادم .

 

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