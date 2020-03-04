شكرا لقرائتكم عرابي يكشف ما ينقص مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالي اسامة عرابي لاعب الاهلي السابق ان مصطفى محمد مهاجم الزمالك يُعد من المهاجمين المميزين جدا المتواجدين حاليا بالدوري المصري نظرا لما يقدمه مع فريقه .

واضاف عرابي في تصريحات تلفزيونية أن ما ينقص مهاجم الزمالك التدعيم من جانب زملائه في الملعب ، مشيرا الي انه تدرب تحت قيادته في طنطا وانه يتميز بالتسديدات من مسافات بعيدة وهي تعد ميزة كبيره لديه .

واكمل انه يحتاج للكثير من صُناع الالعاب المميزين حتى يستطيع تسجيل الاهداف الكثيرة في جميع المباريات التي يشارك فيها لانه مميز جدا.

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