شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك ببلده الثاني في تونس والاستقبال ينفي الشائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالشكر الى المسئولين التوانسة بسبب الاستقبال الباهر الذي شهده الفريق الكروي الأول بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية.

أضاف مرتضى منصور في مداخلة تلفزيونية لقناة "الزمالك" الفضائية أن رئيس نادي الترجي التونسي حمدي المدب طلب من بعثة الزمالك اختيار موعد مناسب لاستقبال البعثة بالنادي بالإضافة الى اختيار التوقيتات المناسبة التي يرغبها النادي لإقامة التدريبات قبل المباراة المقبلة.

وقال مرتضى منصور أنه أوقف القلة التي وجهت شتائم الى لاعبي فريق الترجي التونسي انه يقدر المشكلة التي حدثت من بعض الجماهير التونسية بسبب اشعال الشماريخ وبعد اتصال مع وزيري الداخلية والرياضة تم الافراج عن المتحفظ عليهم جميعاً وعادوا الى بلادهم.

وأكد أن ما حدث من بعض وسائل الإعلام التي تحدثت عن وجود استنفار وتحفز من جماهير الترجي للزمالك ولاعبين هو غير صحيح بالمرة هناك وأن الفريق ببلده الثاني.

وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

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وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم امام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، احمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد اوناجم، اشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، اسلام جابر.

واستبعد كارتيرون كل من : عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين افريقيا.

وتوجهت بعثة الزمالك، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التى وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.