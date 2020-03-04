شكرا لقرائتكم شريف أشرف: رحيلي عن الزمالك أسوأ قراراتي وضياء السيد برئ من تزوير عقدي بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف أشرف مهاجم الزمالك السابق والقناة الحالي، أنه نادم على الرحيل عن القلعة البيضاء في الولاية الأولى لحسام حسن مع الفريق، مشيرًا إلى أنه أسوأ قرار في حياته.

قال أشرف في تصريحات تلفزيونية: "كان يجب أن أتحلى بالصبر قبل اتخاذ قرار الرحيل من الزمالك".

وتابع: "فوجئت بأن حسام حسن مدرب الزمالك وقتها لا يشركني في الملعب رغم أني توقعت قبل توليه المهمة أنه يعلم إمكانياتي جيدًا وسيكون قادرًا على إخراج أفضل ما لدي خاصة وأنه كان مثلي الأعلى".

وواصل: "رحلت وتوقعت أن أستطيع حجز مقعد أساسي في أي فريق بحكم اسمي لكن ما حدث جاء عكس توقعاتي".

أوضح مهاجم الزمالك السابق والقناة الحالي، أن ضياء السيد نجم الأهلي السابق، بريء من تهمة تزوير عقده مع القلعة الحمراء.

قال: "إداري يعمل في الأهلي هو من وقع بدلًا مني على استمارة رغبة للعب في الأهلي وضياء السيد لا علاقة له بالأمر من قريب أو بعيد".

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وتابع أن ضياء السيد تحدث بعفوية أنه وقع الاستمارة بدلًا مني لكنه لم يفعل ذلك ومن وقع هو الإداري.

استطرد: أن قرار رحيله عن الأهلي كان إجباريًا لعدم مشاركته مع الفريق ورفض النادي احترافه في تلك الفترة.

قال أشرف: "في ظل هذه الظروف كنت أملك عرضًا من الزمالك المنافس التقليدي للأهلي والطبيعي أن أوافق بالطبع".

وتابع: "تلقيت عرضًا من بلجيكا وتحديدًا فريق ستاندرليج لكن كانت هناك أزمة في التأشيرة والأهلي رفض احترافي وعرض علي عقد بقيمة قليلة ثم يعيرني لأي فريق".

وأضاف: "ربما كان يجب أن أتحلى بالصبر سواء في الأهلي أو الزمالك، لكني أديت صلاة استخارة قبل الانتقال للزمالك ولم أندم على هذه الخطوة".