شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل تدريباته باشراف الخطيب استعدادا لموقعة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليومية على ملعب جامعة التكنولوجيا الذي يبعد عن فندق الإقامة حوالي 25 دقيقة وتدرب عليه الفريق أمس وسيتدرب عليه كذلك اليوم وغداً على أن يخوض الاهلي أخر تدريباته على ملعب "لوكاس موريبي" الذى يستضيف المباراة ، ويشارك في مران اليوم على معلول الذى غاب عن مران أمس وأمس الأول لشعوره بإجهاد في العضلة الأمامية لكنه إجهاد بسيط لن يُبعد اللاعب عن المباراة الهامة السبت المقبل.

ويحرص محمود الخطيب رئيس الأهلى ورئيس البعثة على التواجد دائماً مع لاعبي الفريق من أجل الشد من آزرهم ودعمهم جيداً قبل اللقاء المرتقب ويتواجد بيبو في التدريبات وفي جميع تجمّعات الفريق بهدف توفير كل سُبل الراحة لهم وتذليل كافة العقبات .

من جانبه ، قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق أن جميع الامور تسير على ما يرام داخل بعثة الفريق قبل المواجهة المهمة والمرتقبة ، موضحاً أن رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا كانت شاقة إلى حد ما، ولكن بمجرد الوصول، سيطرت حالة من التركيز الشديد على كافة اللاعبين، وانصب تركيزهم على مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

وشدد المدرب المساعد، على أن الفريق خاض شوطا أمام صن داونز في القاهرة وقدم اداء قويا، ولكن يبقى الشوط الثاني والحاسم يوم السبت المقبل وهو شوط اقصائي وفي نفس الوقت مؤهل إلى دور نصف النهائي، ويحتاج إلى التركيز بشكل أكبر.

وتحدث قمصان، عن فريق صن داونز، قائلا، أن الفريق يلعب بأسلوبين مختلفين في البطولة سواء على ملعبهم ووسط جماهيرهم أو لقاءتهم في الخارج..ولكن بشكل عام الفريق منظم جدا، ولديه استقرار فني منذ ما يقرب من 8 سنوات.

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وأضاف: صن داونز لا يتعرض لضغوط وهو ما يجعله يقدم مباريات قوية على المستوى الفني والخططي.

وأشار المدرب المساعد إلى ان الجهاز الفني شاهد أكثر من مباراة للفريق وأن الجهاز الفني يقف على كافة التفاصيل الخاصة بالجوانب الفنية والخططية لفريق صن داونز، وأنه يآمل أن يكون التوفيق حليف الاهلي في المباراة ويعود إلى القاهرة بتذكرة التأهل.

وقال قمصان: صن داونز أحرج الكبار في البطولة وان الأهلي بطل إفريقيا ويحترم جميع منافسيه بشكل عام..واجهنا سوء حظ في السنوات الاخيرة في البطولة الإفريقية ولكن هناك إصرار وعزيمة على تحقيق طموحات ورغبة الجماهير بالفوز باللقب.