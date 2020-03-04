شكرا لقرائتكم شوقي غريب: لم يصلنا أي شيء بخصوص تأجيل أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، انه لم يصل لهم اي شىء يفيد بتأجيل أولمبياد طوكيو بسبب كورونا. وقال غريب في تصريحات تلفزيونية: " لم يصلنا أي شئ بخصوص تأجيل أولمبياد طوكيو" واردف: أشعر بالقلق من احتمالية تأجيل الأولمبياد، فالجميع سيتضرر من القرار. Advertisements وعن كريم نيدفد وموقفه من الانضمام للمنتخب الاولمبي قال: كلما تعافى من إصابته يعاني من تورم في قدمه مشيدا بالدور الكبير لرمضان صبحي ايضا مع فريقه. وأتم: الفيفا طلب منا منح طاقم بدون رقم لحارس مرمى يجلس على دكة المنتخب.

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