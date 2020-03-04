شكرا لقرائتكم ميتشو: مرضى بالسرطان غير صحيح .. وسعيد بانتصارات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك السابق و منتخب زامبيا الحالي عن سعادتة بما يقدمه لاعبى الأبيض خلال الفترة الحالية و الحصول على بطولتيتن وهم السوبر المحلى و السوبر الافريقى و الفوز على الترجى مرتين .

وأوضح الصربى "ميتشو" عبر تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON TIME SPORT " أن كل ما قيل عن مرضى بالسرطان غير صحيح و أنا بصحة جيدة وهذا الامر تم تداوله بشكل خطأ وأنه لا يوجد تواصل بينى وبين المسئولين أو لاعبين فى الزمالك الان و أتمنى زيارة مصر قريبا " .

وأشار ميتشو أنه فريق الزمالك سوف يواجه خصم قوى في مباراة العودة أمام الترجى التونسى بسبب حشد الجمهور و صارمه من قبل لاعبى الفريق التونسى .

وقدم الصربى ميتشو التهنئة الى لاعبى فريق الاهلى عقب الفوز على صن داونز الجنوب أفريقى في بطولة دورى أبطال أفريقيا .

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ويلتقى الزمالك مع الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا. وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين أفريقيا.

وتوجهت بعثة الزمالك، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التى وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.