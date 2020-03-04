شكرا لقرائتكم طارق هاشم: المصري يستعد بقوة لمباراة العودة امام نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري ان بعثة الفريق وصلت الي المغرب بعد رحلة شاقة وطويلة سببت إرهاق للاعبين.
واضاف هاشم في تصريحات تلفزيونية أن الفريق يستعد غدا بقوة لمباراة العودة امام نهضة بركان من اجل تحقيق المكسب والعبور للدور القادم من بطولة الكونفدرالية .
واكمل أن المدير الفني طارق العشري اصر على اصطحاب بهاء مجدي في رحلة المغرب رغم الإصابة التي يشعر بها اللاعب ومن اجل تجهيزه لمباراة نهضة بركان في مباراة العودة .
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