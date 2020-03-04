شكرا لقرائتكم طارق هاشم: المصري يستعد بقوة لمباراة العودة امام نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري ان بعثة الفريق وصلت الي المغرب بعد رحلة شاقة وطويلة سببت إرهاق للاعبين.

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واضاف هاشم في تصريحات تلفزيونية أن الفريق يستعد غدا بقوة لمباراة العودة امام نهضة بركان من اجل تحقيق المكسب والعبور للدور القادم من بطولة الكونفدرالية .

واكمل أن المدير الفني طارق العشري اصر على اصطحاب بهاء مجدي في رحلة المغرب رغم الإصابة التي يشعر بها اللاعب ومن اجل تجهيزه لمباراة نهضة بركان في مباراة العودة .