شكرا لقرائتكم سبب تغيير فندق إقامة الزمالك.. وموقف حضور الجماهير لموقعة رادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نبيل حبشي سفير مصر في تونس، عن سبب تغيير فندق إقامة الزمالك في تونس، قبل مواجهة الفريق مع الترجي التونسي الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال حبشي في تصريحات تلفزيونية: "فندق الإقامة جيد لكن قربه من نادي الترجي يدفعنا لتغييره"، مشيرًا إلى أن الزمالك صاحب قرار تغيير فندق الإقامة.

وواصل أن استقبال الزمالك كان على مستوى جيد وهناك تأمين على أعلى مستوى لبعثة الزمالك في تونس، مشيرًا إلى أن السلطات التونسية أبدت تعاونًا كبيرًا لاستقبال وتأمين بعثة الزمالك.

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وتابع: "انتشار ظاهرة الكورونا في بلدان العالم أجمع ولن يؤثر في حضور الجماهير خلال المباراة".