اسامة عرابي يكشف عن أفضل محترفي الأهلي عبر تاريخه

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جدة - عمرو شويل كشف اسامة عرابي لاعب الاهلي السابق ان النيجيري جونيور اجاي والتونسي علي معلول محترفي النادي الاهلي من افضل الاجانب في تشكيل المارد الأحمر عبر تاريخه.
واضاف عرابي في تصريحات تلفزيونية أن الثنائي يقدمون آداء مميز جدا مع الفريق ، ولهم دور اساسي في تأهل الاهلي في البطولة الافريقية وتصدر بطولة الدوري العام .
واكمل انهم يعتبرو من افضل المحترفين الذي تواجدو في القلعة الحمراء عبر تارخ النادي لما يقدمونه من آداء وتسجيل الاهداف المميزه في اللقاءات الهامة .
قال عرابي ان نتيجة مباراة الاهلي وصن داونز في القاهرة بهدفين تُعد نتيحة مرضية اما فريق قوي .
أردغ: هذه النتيجة مُرضية ولكن لابد من الحذر في مباراة العودة في جنوب افريقيا خوفاً من عودة الفريق المنافس خاصة مع تغيير عوامل المناخ واللعب في وقت الذروة وهي عوامل سيوف يكون لها تأثير على آداء اللاعبين.
واكمل عرابي ان الاهلي يقدم مباريات مميزة، ولابد من الحذر من ضغط لاعبي صن داونز منذ بداية المباراة لتسجيل الاهداف والعودة بالنتيجة .
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