اخبار الرياضه

اسامة عرابي يكشف عن أفضل محترفي الأهلي عبر تاريخه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم اسامة عرابي يكشف عن أفضل محترفي الأهلي عبر تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اسامة عرابي لاعب الاهلي السابق ان النيجيري جونيور اجاي والتونسي علي معلول محترفي النادي الاهلي من افضل الاجانب في تشكيل المارد الأحمر عبر تاريخه.

 

واضاف عرابي في تصريحات تلفزيونية أن الثنائي يقدمون آداء مميز جدا مع الفريق ، ولهم دور اساسي في تأهل الاهلي في البطولة الافريقية وتصدر بطولة الدوري العام .

 

واكمل انهم يعتبرو من افضل المحترفين الذي تواجدو في القلعة الحمراء عبر تارخ النادي لما يقدمونه من آداء وتسجيل الاهداف المميزه في اللقاءات الهامة .

Advertisements

قال  عرابي ان نتيجة مباراة الاهلي وصن داونز في القاهرة بهدفين تُعد نتيحة مرضية اما فريق قوي .

 

أردغ: هذه النتيجة مُرضية ولكن لابد من الحذر في مباراة العودة في جنوب افريقيا خوفاً من عودة الفريق المنافس خاصة مع تغيير عوامل المناخ واللعب في وقت الذروة وهي عوامل سيوف يكون لها تأثير على آداء اللاعبين.

 

واكمل عرابي ان الاهلي يقدم مباريات مميزة، ولابد من الحذر من ضغط لاعبي صن داونز منذ بداية المباراة لتسجيل الاهداف والعودة بالنتيجة .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اسامة عرابي يكشف عن أفضل محترفي الأهلي عبر تاريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا