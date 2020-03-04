شكرا لقرائتكم اسامة عرابي يكشف عن أفضل محترفي الأهلي عبر تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اسامة عرابي لاعب الاهلي السابق ان النيجيري جونيور اجاي والتونسي علي معلول محترفي النادي الاهلي من افضل الاجانب في تشكيل المارد الأحمر عبر تاريخه.

واضاف عرابي في تصريحات تلفزيونية أن الثنائي يقدمون آداء مميز جدا مع الفريق ، ولهم دور اساسي في تأهل الاهلي في البطولة الافريقية وتصدر بطولة الدوري العام .

واكمل انهم يعتبرو من افضل المحترفين الذي تواجدو في القلعة الحمراء عبر تارخ النادي لما يقدمونه من آداء وتسجيل الاهداف المميزه في اللقاءات الهامة .

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