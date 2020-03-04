شكرا لقرائتكم طبيب المنتخب: لا يوجد سبب لإلغاء البطولات بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طارق سليمان طبيب الزمالك ومنتخب مصر السابق ان مرض كورونا ليس بالفيروس القوي الذي يؤثر بالشكل الكبير ويسبب هلع للمواطنين.
واضاف طبيب المنتخب السابق في تصريحات تلفزيونية أنه لا يوجد سبب لالغاء او تاجيل البطولات بسبب هذا الفيروس ، مؤكدا ان كافة الدول تأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس .
واكمل انه لم تظهر اي حالة في مصر من هذا الفيروس مؤكدا اننا نسير على خُطى ثابتة في العناية والوقاية من هذا الفيروس
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