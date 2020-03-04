شكرا لقرائتكم طبيب المنتخب: لا يوجد سبب لإلغاء البطولات بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق سليمان طبيب الزمالك ومنتخب مصر السابق ان مرض كورونا ليس بالفيروس القوي الذي يؤثر بالشكل الكبير ويسبب هلع للمواطنين.

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واضاف طبيب المنتخب السابق في تصريحات تلفزيونية أنه لا يوجد سبب لالغاء او تاجيل البطولات بسبب هذا الفيروس ، مؤكدا ان كافة الدول تأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس .

واكمل انه لم تظهر اي حالة في مصر من هذا الفيروس مؤكدا اننا نسير على خُطى ثابتة في العناية والوقاية من هذا الفيروس