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الزمالك يتدريب صباحاً ومساءً ليلة مباراة الترجي

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جدة - عمرو شويل قال نبيل حبشي سفير مصر في تونس ان الزمالك طالب التدريب يوم الخميس قبل المباراة بيوم صباحا ومساءً بناء على طلب الجهاز الفني .

 

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أوضح السفير المصري في تصريحات تلفزيونية أن كارتيرون طلب التدرب على فترتين قبل المباراة بيوم من اجل استعداد اللاعبين لتلك المواجهة والتعود على الاجواء في ملعب رادس في تونس.

 

شدد السفير ان تأمين الزمالك كان مميز جدا وخرجت البعثة من المطار بشكل جيد ، وان موضوع فيروس كورونا لن يكون عائق في تواجد الجماهير في ملعب المباراة.

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