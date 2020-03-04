مدرب الفتح: انتقاد "التحكيم" لن يعيد النقاط الضائعة

رفض البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الفتح الحديث عن الأخطاء التحكيمية التي تعرض إليها فريقه، مبدياً ثقته ببقاء الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين رغم موقفه الصعب في ترتيب أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال فيريرا لبرنامج "في المرمى": الحديث عن الحكام لا يمكن أن يعيد لنا النقاط، هذا أمر مؤسف، لكن يجب أن نركز على الفريق في الحاضر والمستقبل.

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وأتبع: أنا واثق من البقاء، لكن لابد وأن نكسب الكثير من النقاط في المراحل المقبلة، أرى التناغم في الفريق، وألحظ أن الجميع يقاتل بمعركة نجاح الفتح، ولم أجد أي اختلاف.

وحول قبوله عرض الفتح، أجاب: شاهدت عدة مباريات للفتح قبل الحضور إلى الأحساء، ووجدت أن الفريق يملك الجودة وبإمكاني تقديم الإضافة، واليوم الفريق أفضل من السابق رغم أن ذلك لا يرضينا لأننا نطمح بالمزيد.

وعن ذكرياته مع الشباب قبل 9 أعوام، أجاب: قدمنا موسماً رائعاً مع الشباب ولم نخسر أية مباراة ذلك الموسم، أتذكر أننا كنا بحاجة لنقطة واحدة في آخر مباراة أمام أهلي جدة لضمان البطولة وهو ما حدث لاحقاً.