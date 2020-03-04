غوستافو الوحدة: لقب الدوري محصور بين الهلال والنصر

يرى البرازيلي لويس غوستافو لاعب الوحدة الحالي والفيصلي السابق أن لقب دوري كأس محمد بن سلمان لن يخرج من الهلال والنصر، مبدياً سعادته بلقب "الشنب" الذي اشتهر به.

وأضاف غوستافو لبرنامج "في المرمى": برأيي لن يخرج لقب الدوري من الهلال والنصر، وربما يكون الوحدة منافساً على البطولة مستقبلاً.

وأتبع: كانوا في البرازيل يلاحظون شاربي الطويل ويسموني بـ"بيقوش"، وعندما جئت إلى السعودية بدأ المشجعون بتسميتي "الشنب" وأنا سعيد بذلك.