شكرا لقرائتكم خبر عن حامل اللقب يواجه فرنسا في دوري الأمم الأوروبية.. وإيطاليا مع هولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت قرعة دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2020 عن وقوع منتخب إيطاليا في مجموعة صعبة مع هولندا وبولندا، بينما اصطدمت إسبانيا بألمانيا وأوكرانيا، وضمت مجموعة الموت كرواتيا والسويد وفرنسا والبرتغال حامل اللقب.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

• المستوى الأول

.. المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا.

.. المجموعة الثانية: أيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنجلترا.

.. المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال.

.. المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.

• المستوى الثاني

.. المجموعة الأولى: رومانيا، النرويج، أيرلندا الشمالية، النمسا.

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.. المجموعة الثانية: الكيان الصهيوني، سلوفاكيا، إسكتلندا، التشيك.

.. المجموعة الثالثة: المجر، تركيا، صربيا، روسيا.

المجموعة الرابعة: بلغاريا، جمهورية أيرلندا، فنلندا، ويلز.

• المستوى الثالث

.. المجموعة الأولى: أذربيجان، لوكسمبورج، قبرص، الجبل الأسود.

.. المجموعة الثانية: أرمينيا، إستونيا، مقدونيا الشمالية، جورجيا.

.. المجموعة الثالثة: مولدوفا، سلوفينيا، كوسوفو، اليونان. المجموعة الرابعة: كازاخستان، ليتوانيا، روسيا البيضاء، ألبانيا.

• المستوى الرابع

.. المجموعة الأولى: لاتفيا، مالطا، أندور، جزر الفارو.

..المجموعة الثانية: سان مارينو، ليختنشتاين، سان مارينو.