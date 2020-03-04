شكرا لقرائتكم خبر عن جاني يشارك في منتدى اكتشاف المواهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
تقدم عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، بالشكر إلى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة نجران، ونائبة الأمير مشعل بن تركي آل سعود، وإلى اللجنة المنظمة لمنتدى اكتشاف المواهب الرياضية والاجتماعية، وذلك لإتاحة الفرصة له للمشاركة في المنتدى الذي يعد فرصة لتبادل الآراء ومناقشة أفضل السبل والطرق المناسبة في اختيار المواهب ورعايتها وعنايتها والارتقاء بها للوصول نحو تمثيل الدولة في كافة المجالات الرياضية والاجتماعية والفنية.
وأشاد عبدالملك جاني بحسن الاستقبال وحفاوة الضيافة التي ليست غريبة على أبناء السعودية.
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