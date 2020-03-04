«قمة دبي» تعتمد خريطة الطريق للمسابقات الآسيوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه أنظار الكرة الآسيوية، السبت، إلى دبي التي تستضيف «قمة آسيا»؛ المتمثلة في الاجتماع الطارئ للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع ممثلي الاتحادات الوطنية وروابط الدوري في منطقة غرب آسيا؛ لمناقشة الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة؛ بسبب فيروس «كورونا»، والتي أدت إلى تأجيل عدد كبير من مباريات الجولة المقبلة ضمن دوري أبطال آسيا، فضلاً عن مطالب العديد من الاتحادات الوطنية ل«الفيفا» بتأجيل مبارياتها في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023.

ويكتسب هذا الاجتماع قيمة مضافة على ضوء الظروف التي سيعقد فيها؛ حيث إنه من المتوقع أن يتم وضع النقاط على الحروف في برمجة التصفيات الآسيوية، واعتماد المواعيد الجديدة لجولات دور المجموعات في بطولة دوري الأبطال، التي شهدت قرارات بالتأجيل في المرحلة الأخيرة.

ويعول مسؤولو الأندية والاتحادات الوطنية كثيراً على «قمة دبي الآسيوية» من أجل حسم الموقف، ووضع خريطة الطريق المنطقية والملائمة لإعادة النشاط بقوة إلى المنافسات القارية في منطقة غرب آسيا.