شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: نحتاج لكل الخبرات من أجل كرة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

أعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن اللجنة الانتقالية وخلال اجتماعها الأخير ناقشت بإسهاب كل ما يتعلق بمشاركة أنديتنا ومنتخباتنا في الفترة القادمة في البطولات الخارجية، خاصة في ظل الأجواء التي يعيشها العالم بعد انتشار وباء «كورونا»، مما تسبب في تأجيل العديد من المباريات على مستوى العالم.

وتوجه رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على إحراز فريق مانشستر سيتي للقب كأس الرابطة الإنجليزية قبل أيام، بعد فوزه في النهائي على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، وهي البطولة رقم 14 التي يحصدها الفريق «السماوي» في الحقبة التي تولى بها سموه رئاسة النادي الإنجليزي، كما أنها البطولة الثالثة على التوالي التي يحصدها في كأس الرابطة، وهذا يدل على حجم العمل الكبير القائم في النادي الذي يخطو خطوات كبيرة نحو تأكيد تميزه على المستويين الإنجليزي والقاري.

وتابع الشيخ راشد بن حميد بعد الاجتماع الأخير للجنة الانتقالية: ناقشنا في الاجتماع مشاركة منتخبنا للشباب في بطولة العرب التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، واطلعنا على تقييم المشاركة، واستعرضنا توصيات تطويرية خاصة لمنتخب الشباب، كما تم الاتفاق على وضع خطة متكاملة لمشاركة المنتخبات الوطنية كافة، والمسابقات والاستحقاقات القادمة.

كما تم استعراض توصيات لجنة الحكام التي عرضت علينا من قبل رئيس اللجنة علي حمد البدواوي.

وانتقل للحديث عن الحدث الذي يشغل العالم كافة، والمتمثل في فيروس كورونا، وانعكاساته على المشاركات الكروية، قائلاً: هناك عمل على ضمان سلامة اللاعبين من بعض الأوبئة، وتم اتخاذ الكثير من التدابير للفحوصات الطبية، حتى لا يكون على اللاعبين أي تأثير؛ لأن صحة البشر أهم أولويات الحكومة».

وتابع قائلاً: الوضع الداخلي في الإمارات تحت السيطرة بالنسبة إلى فيروس كورونا، ولله الحمد، لاعبونا لا يشكون من أي أعراض، وإدارات الأندية تعمل على مراقبة اللاعبين، سواء في الفريق الأول أو في المراحل السنية، وسيكون كل اللاعبين تحت المراقبة بشكل مباشر حتى نطمئن على سلامتهم.

وعن المشاركات الخارجية أوضح رئيس الاتحاد قائلاً: هناك تنسيق يومي لتنظيم المسابقات، وهناك تحديات لبعض الدول التي تعاني انتشار الفيروس، نحن نسعى لأخذ الحيطة والحذر، ولن نسمح بأي مشاركة لأي فريق أو منتخب، إلا بعد التأكد أن الوضع الصحي تحت السيطرة، ولا يكون هناك أي تأثير على لاعبينا.

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وأكد: سيكون هناك عمل فحوصات مسبقة للاعبين الذين يزورون الدولة مع فرقهم، الرياضة مهمة والمسابقات يمكن أن تستمر، وإذا اضطررنا لتأجيل المباريات سيكون ذلك من أجل الصالح العام.

شكر واجب

وقال الشيخ راشد رداً على سؤال: أشكر كل من شارك في المرحلة الانتقالية، وقد استفدنا من كل فكرة ورأي، كان هناك دور مهم لكل الأعضاء، وقد استفدنا من آرائهم، ونشكر كل من أسهم في الفترة السابقة، سواء من سيستمر في العمل في الفترة القادة، أو حتى من لم يحالفه الحظ في الاستمرار، لكننا لن نستغني عن أي كفاءة، فالهدف هو الوطن ورياضة الإمارات.

وأضاف: «المسميات لا تهم، سواء كان عضواً حالياً أو سابقاً، خدمة الوطن مسؤولية وواجب علينا كافة، لن نستغني عن أي كفاءة، لدينا لجان كثيرة، والاتحاد يحتاج لكل جهد، وفي الرياضة وفي كرة القدم تبقى مفتوحة للجميع، ونحن بحاجة للكوادر التي تتمتع بالخبرة وتعود بالنفع على كرة الإمارات».

نادي الضباط بأبوظبي يستضيف انتخابات الرابطة

يستضيف نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي انتخابات رابطة المحترفين الإماراتية وذلك في السادسة والنصف مساء التاسع من مارس/ آذار الجاري حسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية المحدد من قبل لجنة الانتخابات في أول اجتماع لها.

كانت لجنة الانتخابات الخاصة بانتخابات رابطة المحترفين الإماراتية برئاسة محمد العامري رئيس اللجنة وحضور المحامية شيخة علي الكعبي نائبة الرئيس، وخالد النقبي عضو اللجنة، قررت بعد فحص الترشيحات المقدمة في كل من فئة الرئيس، فئة نائب الرئيس والعضوية قبول الترشيح المقدم من كل من: عبدالله ناصر الجنيبي عن فئة الرئيس، جمال حامد المري عن فئة نائب الرئيس، ومحمد عبيد اليماحي، ناصر إبراهيم الظفري، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي وسعيد عبيد الكعبي عن فئة الأعضاء لاستكمالها كافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات للرابطة.

ومن المقرر أن تنتخب الأندية المحترفة على ثلاثة أعضاء من قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الرابطة.