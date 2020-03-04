شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضيون في خورفكان: شكراً سلطان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

ثمن الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي ورئيس شركة كرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني في نادي خورفكان وجماهير النادي وقدامى لاعبي الفريق مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورفعوا آيات الشكر لسموه بعد أن شاهدوا حلمهم يتحول لواقع ملموس، حيث يدشن «النسور» ملعبه بحلّته الجديدة مساء الخميس حين يستضيف بني ياس في الجولة 18من دوري الخليج العربي.

إعادة تأهيل

ستكون مباراة الخميس أول مباراة يخوضها خورفكان على أرضه منذ صعوده، بعدما تنقل سابقاً بين ملعبي كلباء والشارقة، وقد تمت إعادة تأهيل الملعب بالكامل وأضيفت مدرجات جديدة لتصل سعته الاستيعابية إلى 6 آلاف و550 متفرجاً، وشهد الملعب أيضاً تحديثاً كاملاً للمدرجات وأبراج الإضاءة والمقصورة الرئيسية والمركز الإعلامي ومواقف السيارات وشبكات الصرف الصحي والمكاتب الإدارية ليصبح مؤهلاً لاستضافة مباريات الفريق وكل المناسبات الرياضية.

مكرمة شاملة

وقال عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إن جمالية مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أنها جاءت قبل انتهاء مباراة فريق خورفكان الأخيرة في دوري الأولى، وكانت مكرمة شاملة لم تقتصر على الملعب فقط ولا فريق الكرة فقط؛ بل شملت الصالة الرياضية والمدرجات الإضافية والمبنى الإداري والمركز الإعلامي ومواقف السيارات وشبكات الصرف الصحي وسفلتة الشوارع وغيرها.

ومضى: الملعب سيكون له تأثير كبير على المدينة وعلى الرياضة بها، وسيكون له تأثير كبير على اللاعبين، فاللاعب عندما يدخل إلى أرضية ملعب فريقه يكون لديه دافع كبير للأداء والقتال من أجل فريقه والملعب يزرع قيم الولاء والإخلاص في نفوس اللاعبين ويشعر اللاعب بأنه معزز ومكرم وأن عليه أن يرد الجميل والتقدير الكبير الذي حظي به.

وتقدم هلال بالشكر لدائرة الأشغال وقال إنها قامت بعملها على أكمل وجه.

ملعب جديد

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من جهته، وجّه خليل غانم رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وقال: بفضل هذه المكرمة أصبح لنادي خورفكان ملعب على مستوى عالٍ ومكاتب إدارية وملاعب فرعية وصالة ألعاب وغيرها من الملحقات.

وتابع: حتى نضع من لم يشاهد ملعب خورفكان في السابق في الصورة، نقول إن ما حدث يعتبر تغييراً شاملاً وكاملاً وكأنك تبني ملعباً من جديد، هناك ملعب بمواصفات عالمية، ويمكنه استيعاب أكبر عدد من الجماهير ويمكنه استضافة أي مباراة وأي حدث.

وأكد خليل غانم «عانينا في الفترة الماضية بسبب عدم جاهزية الملعب وحتى التدريبات كنا نخوضها على ملعب غير مهيأ وهناك خصوصية وسرية في التدريبات لم تكن تتوافر للمدرب واللاعبين».

صرح كبير

واعتبر أحمد الملا لاعب خورفكان السابق أن الملعب الجديد يعتبر صرحاً رياضياً كبيراً وهو منوط به خدمة كل الرياضيين في المدينة وخارجها. وذكر أن وجود ملعب جيد، مهم بالنسبة للفريق وللصغار. وأوضح: مكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة لا تتوقف ولاتنتهي وهذه واحدة منها، ولاشك أن أداء الفريق سيختلف ومردوده سيكون غير عندما يعود لملعبه.

من جهته، أبدى لاعبو خورفكان سعادتهم بعودة الفريق إلى ملعبه بعد أن خاض 17جولة في دوري الخليج العربي خارجه، وقال عادل صقر: كل اللاعبين سعداء بالعودة إلى الملعب، له أهمية كبيرة بكل تأكيد وإلا لما كان الهدف في أرض الخصم بهدفين. وأضاف: صحيح أن الفريق لم يكن غريباً عندما لعب بكلباء والشارقة لكن في الأخير إحساس اللاعب يختلف عندما يلعب على أرضه.

حدث مهم

ووصف الصربي جوران مدرب خورفكان خوض النسور مبارياته على ملعبه بأنها حدث مهم وحافز معنوي للفريق وقال: اللاعب يؤدي بحماس أكبر عندما يلعب أمام جمهور فريقه وعلى أرضية ميدانه، ونحن سعداء بهذه العودة وبالتأكيد سيحصل الفريق على دعم أكبر من جماهيره ومن أهل المدينة.

وصف محمد الجوهري لاعب خورفكان السابق ملعب النسور الحالي بأنه مفخرة لكل الرياضيين بالمدينة وخارجها، وأوضح: هذا إنجاز كبير وحلم تحول لواقع، كنا نحلم بأن يكون لهذه المدينة ملعب بهذه المواصفات والشكل والمضمون وتحقق حلمنا بالفعل.