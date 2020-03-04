655 ألف درهم لأبطال السباق العاشر في جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

أكدت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي اكتمال كافة الاستعدادات لتنظيم السباق العاشر الذي يحمل اسم سباق الصفوح في المضمار الأصفر الجمعة وذلك خلال المؤتمر الصحفي العاشر الذي عقد صباح الثلاثاء بالمضمار العائلي، ويبلغ مجموع الجوائز المرصودة للأبطال 655 ألف درهم، وسجل للمشاركة في السباق 136 خيلاً وتأكدت مشاركة 100 خيل بحسب ما أعلنت هيئة الإمارات لبساق الخيل.

ترأس المهندس شريف الحلواني مدير المضمار المؤتمر وحضره ممثلو الشركات الراعية للسباق، وهم: سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ممثلاً ل«ديرنزتاون إستد» راعي الشوط الرابع والرئيسي في السباق وجائزته 105 آلاف درهم، وعثمان بن هندي ممثل بنك دبي التجاري راعي الشوط الثالث وجائزته 80 ألف درهم، وباسم زكريا ممثل مجموعة الشعفار للاستثمار راعي الشوط الثاني وجائزته 75 ألف درهم، ومحمد حماد ممثل الساحل للمقاولات راعي الشوط الأول وجائزته 85 ألف درهم، وعبدالحليم برقاوي من الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين «إساكانا» راعي الشوط السابع وجائزته 90 ألف درهم، ويرعى بنك الإمارات دبي الوطني الشوطين الخامس والسادس وجائزتهما 80 ألف درهم و75 ألف درهم، ويرعى مركز دبي العقاري الشوط الثامن والأخير وجائزته 75 ألف درهم.

ورحب المهندس شريف الحلواني بممثلي الشركات الراعية للسباق، كما رحب بممثلي وسائل الإعلام، ونقل تحيات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي المضمار الأصفر الذي يدفع اللجنة المنظمة لتقديم كل أنواع الدعم لرواد المضمار العائلي بمختلف شرائحه من جماهير وملاك وفرسان ومدربين ورعاة، وتقدم بالشكر الخاص إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على الثقة الغالية التي يمنحها سموه للمضمار الأصفر، وقال الحلواني: «نحن بدورنا وبناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نعلن أن مضمار جبل علي سيواصل دعمه وتواجده في هذا العام كراع رئيسي لسباق نيوبري بالمملكة المتحدة في يوليو القادم».

وأشاد الحلواني بجهود هيئة الإمارات لسباق الخيل في الحضور الدائم في مضمار جبل علي من خلال الإعداد الدوري للسباقات والقيام بتلبية كافة احتياجات المدربين والفرسان، كما توجه بالشكر إلى وسائل الإعلام كافة على التغطية المتميزة للفعاليات التي تقام على أرض المضمار الأصفر.

ومن جهتهم، توجه ممثلو الشركات الراعية لسباقات الخيل في مضمار جبل علي بالشكر والتقدير إلى قيادة الدولة الرشيدة على الجهود السامية في دعم رياضة الفروسية وسباقات الخيل، إلى أن بلغت الإمارات القمة في هذا الخصوص، مما كان له الأثر الكبير بتطور هذه الرياضة التراثية الجميلة التي تحمل عبق وماضي الآباء والأجداد، وتجسد التراث العربي الأصيل على أرض الخير والعطاء، وأكد ممثلو الشركات الراعية في المضمار الأصفر أنهم على أهبة الاستعداد لتلبية النداء برعاية مختلف السباقات إيماناً منهم بالدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في المجتمع.



90 ألف درهم للترشيحات

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تم رفع قيمة جوائز الترشيحات الصحيحة التي ستقدم لأبطال الترشيحات من أصحاب الحظ السعيد في ترشيح الخيول التي ستتصدر المشهد وتصعد إلى منصة التتويج في سباق الجمعة ليصبح مجموع جائزة الترشيحات 90 ألف درهم، ويبلغ إجمالي جائزة جبل علي المزدوجة للشوطين الرابع والخامس 22500 درهم، وستكون جائزة كل شوط منفصلاً 4800 درهم، وكانت اللجنة قد استحدثت كوبونات ترشيح جديدة لم يجد الجمهور أي صعوبة في التعامل معها .



سيارتان وجوائز نقدية وعينية



تم الإعلان عن طرح اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي سيارتين للجمهور والسيارتان من ماركة شيري أريزو يتم السحب عليهما، وهما مقدمتان من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تقديراً للدور الإيجابي الذي يلعبه الجمهور في سباقات المضمار العائلي.

كما تم الإعلان عن مواصلة تقديم الجوائز العينية والنقدية للجمهور عبر السحوبات المجانية التي توزع على الجماهير عند بوابات الدخول وسيتم تسليم كل صاحب كوبون مجاني فائز جائزة نقدية بواقع 400 درهم إلى 25 من الجمهور، بالإضافة إلى السحوبات الخاصة بالجوائز العينية التي تتمثل في الهدايا الإلكترونية، ويبلغ إجمالي الجوائز النقدية والإلكترونية 130 جائزة.