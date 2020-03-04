أحمد صالح: أكاديمية النصر قدمت 7 لاعبين للفريق الأول

كشف أحمد صالح مدير أكاديمية كرة القدم بنادي النصر، أن الأخيرة قدمت رؤية استراتيجية إلى شركة القدم بالنادي من أجل تطوير العمل، وكشف المزيد من المواهب الجديدة والتي سيكون لها الدور الكبير في دعم الفريق الأول ومختلف المراحل السنية بالنادي خلال الفترة المقبلة. وأكد صالح في تصريح ل «الخليج الرياضي» أن الأكاديمية تعمل في الفترة الحالية من أجل التركيز على نوعية المدربين من أجل تطوير المنظومة الكروية بالداخل، وأن مجلس إدارة النادي يولي اهتماماً خاصاً بهذا الأمر لما له من مكانة وأهمية كبيرتين للمستقبل، وذلك لرفد «العميد» بالمزيد من اللاعبين المميزين.

قال صالح إن أكاديمية كرة القدم بنادي النصر مستمرة في الوقت الحالي بالاختبارات للاعبين من أجل ضمهم لصفوف الأكاديمية حيث يتم التركيز على المراكز الخارجية التي أنشأها النادي، وكذلك الفرجان، لافتاً إلى أن عدد المراكز الخارجية التي أنشأها النادي خلال الفترة الماضية ارتفع إلى 5 مراكز بعد أن كانت البداية مركزين فقط.

وفيما يتعلق بعدد منتسبي الأكاديمية قال صالح: لدينا في الوقت الحالي حوالي 300 لاعب بجانب قطاع الناشئين أيضاً، وهو عدد جيد للغاية عملنا على استقطابه بعناية شديدة من أجل رفد المزيد منهم خلال الفترات المقبلة لكافة فرق النادي ودعمها.

وعن آخر اللاعبين الملتحقين بالفريق الأول من أكاديمية النادي قال صالح إن كلاً من حسين مهدي الذي شارك في مباريات الفريق بكأس الخليج العربي، وزميله حمد جاسم كانا آخر اللاعبين الملتحقين من الأكاديمية، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي لشركة كرة القدم بالنادي هو الحصول على خدمات لاعبي الأكاديمية من أبناء النادي بدلاً من الاستعانة بلاعبين من الخارج مقابل مبالغ مادية كبيرة.

وبسؤاله عما يميز أكاديمية نادي النصر عن الأكاديميات الأخرى قال: نركز في عملنا على جودة المدربين وهو أمر هام وعامل كبير من أجل خلق أجيال جديدة مميزة يكون لها دور كبير مع الفرق في المستقبل.

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ولفت أحمد صالح إلى أن هناك عملاً آخر خاصاً بالكشافة من أجل استقطاب اللاعبين يضم 7 أشخاص بإشراف من لاعب النصر السابق محمد إسحاق مال الله.

وتابع: هدفنا هو الاعتماد على هؤلاء اللاعبين لذلك نعمل على اختيارهم بعناية فائقة وتطوير مواهبهم فيما بعد، لافتاً إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يضم حتى الآن 7 لاعبين من أبناء الأكاديمية وهو أمر مميز للغاية ودافع كبير لجميع اللاعبين الناشئين من أجل تطوير مستواهم للتواجد مع بقية زملائهم في الفريق الأول.

قرار مساعد

وكشف صالح أن أكاديمية كرة القدم بنادي النصر استفادت كثيراً من قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن المقيمين ومواليد الدولة، مؤكداً أن هذا القرار ساعد كثيراً على ضم لاعبين لديهم خبرة مميزة، كان لها الدور في احتكاك لاعبي الأكاديمية بهم والاستفادة منها، لافتاً إلى أن الأكاديمية تعمل في هذا الجانب بالتركيز على النوعية وليس العدد من أجل تحقيق أكبر فائدة دون هدر للطاقات والمواهب الأخرى.

وزاد: كل فريق من فرق الأكاديمية يضم فئتين «أ» و«ب» وقد قمنا بعمل ذلك من أجل إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين من أجل تطوير أنفسهم حيث تكون الفئة أ هي المميزة، تليها الفئة ب.

وفيما يتعلق بالمكافآت التي يوفرها النادي للاعبين المميزين قال مدير أكاديمية كرة القدم بنادي النصر: نعمل وفق لوائح ومعايير مجلس دبي الرياضي في هذا الجانب، ونقوم بمنح اللاعبين المميزين علاوات تشجيعية كأفضل لاعب وأفضل حارس في الشهر أو الأسبوع أو جائزة اللاعب المثالي وكافة العلاوات تختلف باختلاف المرحلة السنية، وهي في النهاية عامل تشجيعي ومحفز للاعبين.