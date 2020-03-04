إسماعيل: فرصة تاريخية لبني ياس في الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

أكد صالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم، المشرف العام على الفريق الأول، أن لاعبي السماوي أمام فرصة تاريخية لتسجيل أسمائهم بأحرف من ذهب، والتأهل إلى نهائي «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» للمرة الثالثة في تاريخ النادي، عندما يواجه بني ياس منافسه الظفرة في نصف نهائي البطولة الأغلى في 10 مارس/‏‏آذار الحالي.

وكان بني ياس قد تأهل إلى نهائي «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» في مناسبتين سابقتين؛ عندما فاز باللقب عام 1992، ثم تأهل إلى نهائي 2012، وخسر حينها من الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال صالح إسماعيل: لاعبو بني ياس أمام فرصة تاريخية، بتقديم المستوى المأمول في مباراة الظفرة، وتحقيق الفوز؛ من أجل حجز بطاقة العبور إلى نهائي الكأس، وتسجيل أسمائهم بأحرف من ذهب في السجل التاريخي للبطولة.

وأشار إلى أن الحظوظ متكافئة بين الفريقين؛ لأنهما يقدمان نفس المستوى في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن الظفرة يقدم مستويات لافتة في الفترة الحالية،ونجح في تحقيق الفوز على العديد من فرق المقدمة وهي العين والنصر والشارقة.

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وأضاف: بني ياس يدرك جيداً أهمية المباراة، ولديه قدرة التعامل مع كل مواجهة بحساباتها الخاصة، وقدم السماوي مستوى جيداً، خاصة في بطولتي: «كأس رئيس الدولة» التي وصل فيها إلى نصف النهائي، و«كأس الخليج العربي» التي لولا الخطأ الإداري الذي ارتُكب، لكان الفريق تأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

وأوضح: إن بني ياس يعتمد على الأداء الجماعي، ويلعب كرة قدم شاملة؛ بعد التحرر من الاعتماد على المهاجم الواحد، ويضم بين صفوفه العديد من عناصر الخبرة؛ أبرزهم القائد فواز عوانة، وحارس المرمى فهد الظنحاني.

وأردف: الفريقان قاما بعمل كبير خلال الفترة الماضية، والظفرة استغل الطفرة في مستواه خلال الفترة الماضية، وعروضه الجيدة في الدوري، وبني ياس استفاد من الأسلوب الجماعي المميز الذي يتبعه، ونجح الفريقان في العبور إلى نصف النهائي، ونتمنى أن نشاهد مباراة تليق بمستوى الفريقين، ومسمى البطولة الأغلى.

بني ياس مكتملاً أمام خورفكان

يخوض بني ياس، مباراة خورفكان غداً في الجولة 18 من دوري الخليج العربي مكتمل الصفوف، بعد استعادة خدمات لاعبه المميز سهيل النوبي الذي تماثل للشفاء من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وعاد النوبي جناح «السماوي» للمشاركة ضمن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين، وبات ضمن الخيارات الفنية للألماني وينفريد شايفر، المدير الفني لبني ياس.