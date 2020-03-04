الشعفار يتوج شرطة دبي بالدرع العامة في بطولة الرماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، الثلاثاء، الحفل الختامي لبطولة الشرطة السنوية للرماية في دورتها ال38، التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، بميادين معسكر الخضيرة بالشارقة.

حضر الختام أيضاً اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، واللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشرطة دبي لإسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، وكبار الضباط بقيادات الشرطة بوزارة الداخلية.

شارك في البطولة 448 رامياً ورامية، يمثلون 6 فرق من مختلف قيادات وزارة الداخلية، إضافة إلى قيادة قوات الأمن الخاصة، وفريق جهاز أمن الدولة بدبي، وفريق الرماية بالمملكة العربية السعودية. هذا وأسفرت نتائج مسابقة إسقاط الصحون عن فوز فريق القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول، فيما جاء فريق قيادة قوات الأمن الخاصة في المركز الثاني، وحل فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثالث، بعدها قام راعي الحفل، وقائد عام شرطة الشارقة، والعميد خالد علي شهيل نائب رئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي، بتتويج فريق القيادة العامة لشرطة دبي بدرع وكأس المسابقة، وتقليد أعضاء الفريق بالميداليات الذهبية، كما تم تقليد فرق قيادة قوات الأمن الخاصة بالميداليات الفضية، وفريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالميداليات البرونزية، وتقديم درع التفوق للرماية للموسم الرياضي 2019 - 2020 والذي حصلت عليه القيادة العامة لشرطة دبي بواقع «144» نقطة.