«الشارقة الرياضي» يتابع أعمال التطوير في أندية الإمارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل أعمال التطوير والصيانة، وأعمال المنشآت الجديدة في أندية الشارقة، التابعة ل«مجلس الشارقة الرياضي»؛ بهدف استدامة المنشآت الرياضية، وتحسين بيئة العمل، وزيادة كفاءة كل البنى التحتية التي تتميز بها الأندية، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: يأتي الاهتمام الدائم بأعمال الصيانة والتأهيل في مختلف أندية الإمارة إلى جانب المنشآت الجديدة ضمن أولويات المجلس، ويقوم المجلس بالمتابعة المستمرة والحثيثة لجميع هذه الأعمال في الأندية؛ من خلال إدارة الخدمات المساندة - قسم متابعة المنشآت الرياضية، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة سواء التي تشهد الأعمال التطويرية والإنشائية الجديدة أو المتابعات الميدانية المتواصلة؛ للوقوف على سير العمل أولاً بأول، وأضاف: إن توافر كل الإمكانات من بنى تحتية ومرافق رياضية متميزة؛ أمر يزيد من تحديات ورغبات الأندية في ترجمة هذه الجهود المبذولة إلى نجاحات تتحقق باسم الإمارة الباسمة التي عرفت دوماً بتشجيع الرياضة والرياضيين.

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هذا ويشهد نادي الشارقة الرياضي في سمنان أعمال تطوير للصالة الرياضية بخطة صيانة شاملة للملاعب الخارجية للألعاب الجماعية ومبنى الإدارة والصالة في فرع الحزانة. وتجري أعمال الصيانة في نادي الحمرية الثقافي الرياضي، كما يتم إنشاء ملعب رياضة القوس والسهم والتطوير العام للصالة الرياضية،وإجراء تعديلات معمارية على المدرجات؛ لتتناسب مع الاشتراطات المطلوبة، وتطوير الأرضية، وتبديل الساعة الإلكترونية الخاصة بالصالة الرياضية.

وفي أندية المنطقة الوسطى ستكون الأعمال في نادي الذيد الثقافي الرياضي؛ من خلال تبديل أرضية الملعب، واستبدال المضمار والصيانة الشاملة للصالة الرياضية. ويجري العمل على صيانة مبنى الإدارة في نادي المدام الثقافي الرياضي، ومبنى خدمات الألعاب الجماعية، كما يتم إجراء تعديلات على مدرجات ملعب نادي البطائح الثقافي الرياضي، وإضافة النظام الصوتي، إضافة إلى أعمال الصيانة العامة في نادي مليحة الثقافي الرياضي.

وفي أندية المنطقة الشرقية، تم استبدال ملعب الفريق الأول في نادي خورفكان الرياضي الثقافي، وإنشاء المدرجات الجديدة، والانتهاء من الصيانة الشاملة للصالة الرياضية، ومواصلة إجراء التعديلات المطلوبة حسب متطلبات رابطة دوري المحترفين؛ وهي إنشاء منصة للكاميرات وإنشاء استوديوهات وثلاث غرف للتعليق، وغرفة حراسة وغيرها، إلى جانب إنشاء مبنى إداري جديد مع كافة الاشتراطات وصيانة المدرجات القديمة وتطويرها، وغرف تبديل الملابس، بينما يتم إجراء تطوير عام لصالة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي وصيانة الملاعب، على أن يتم تغيير مسار ملعب نادي اتحاد كلباء مع صيانة المبنى الإداري القديم، وإنشاء مبنى جديد وصيانة مدرجات ملعب الفريق الأول، وتنفيذ أعمال مدنية وكهربائية وصيانة الصالة الرياضية. كما يتم استبدال وتطوير إنارة الملاعب والميادين الخاصة بنادي الشارقة للفروسية والسباق.