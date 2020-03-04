شكرا لقرائتكم خبر عن السفن الشراعية 60 قدماً تبحر في دبي السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً - الجولة الثانية من بطولة دبي - والذي سينظمه النادي يوم السبت في شواطئ دانة الدنيا دبي ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.
ويعد السباق المرتقب البروفة الأخيرة للملاك والنواخذة والبحارة لاختبار جاهزية السفن والمحامل قبل وقت كافٍ وطويل استعداداً للمشاركة في سباق القفال الثلاثين.
وقال هزيم القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي) والمقرر يوم السبت يأخذ أهمية كبيرة كونه يمثل ثانية جولات بطولة دبي في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020 بعد نجاح فعاليات الجولة الأولى شهر فبراير/ شباط الماضي..
ودعا مدير إدارة السباقات جميع الملاك والنواخذة الراغبين في المشاركة في الحدث الكبير إلى ضرورة استكمال إجراءات التسجيل عبر الرابط الإلكتروني والذي تم إرساله إلى جميع النواخذة والملاك عبر الهواتف الذكية والرسائل النصية، مشيراً إلى أن باب التسجيل سيغلق ظهر الخميس .
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