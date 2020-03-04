شكرا لقرائتكم خبر عن سقراطيس يلمّح إلى ترك أرسنال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدَّد المدافع الدولي اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس على أنه سيترك فريقه أرسنال قبل انتهاء عقده معه، إن لم يمنحه مدرب المدفعجية الإسباني ميكل أرتيتا فرصة المشاركة في عدد أكبر من المباريات. ولعب باباستاثوبولوس ثلاث مرات في مبارياته الخمس الأخيرة التي بدأها أساسياً بينها مواجهة بورتسموث في كأس الاتحاد (2-0)، في غير مركزه قطباً للدفاع حيث أشركه المدرب أرتيتا مدافعاً أيمن، وهو لم يلعب أساسياً في الدوري المحلي منذ 11 يناير الماضي.

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