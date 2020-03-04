شكرا لقرائتكم خبر عن قمة في كأس إيطاليا بين اليوفي وميلان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يملك يوفنتوس الأفضلية في بلوغ نهائي كأس إيطاليا عندما يستضيف ميلان في إياب نصف النهائي الأربعاء.
وكان يوفنتوس عاد بتعادل صعب للغاية من أرض سان سيرو عندما أدرك له نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل من ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي خاض ميلان الدقائق العشرين الأخيرة منها بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه الفرنسي ثيو هرنانديز.
وأعلن يوفنتوس الاثنين أن مباراته ضد ميلان ستكون مغلقة بوجه المشجعين القادمين من المناطق الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا المستجد.
ولا يقدم فريق «السيدة العجوز» عروضاً جيدة في الآونة الأخيرة وقد سقط أمام ليون الفرنسي صفر-1 في ذهاب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
ومرة جديدة ستكون الأنظار مشدودة نحو المواجهة بين رونالدو والنجم المخضرم في صفوف ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
ولم يخسر ميلان منذ مطلع العام الحالي سوى مرة واحدة كانت في مباراة الديربي ضد إنتر ميلان.
ويقف التاريخ إلى جانب يوفنتوس لأن ميلان لم يفز عليه في مسابقة الكأس منذ 35 عاماً.
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