كأس «أوروبا 2020» لن يتأثر بـ «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب السلوفييني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الثلاثاء عن ثقته بقدرة اتحاده على التعامل مع أسوأ السيناريوهات المحتملة فيما يتعلق بتأثير فيروس كورونا المستجد على نهائيات كأس أوروبا 2020 في ظل مساعي القارة العجوز للحد من انتشاره.

وقال تشيفرين خلال مؤتمر صحفي في أمستردام على هامش استضافة العاصمة الهولندية لكونجرس الاتحاد «لا تعرفون المخاوف التي تراودنا عندما ننظم بطولة كبرى. لدينا مخاوف أمنية، مخاوف من عدم الاستقرار السياسي وأحد المخاوف هو أيضاً الفيروس، ونحن نتعامل معه وواثقون أننا قادرون على التعامل معه».

ودعا تشيفرين المنظمين «لئلا يفكروا في السيناريوهات السوداء، سيكون هناك وقت لذلك لاحقاً».