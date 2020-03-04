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زادوا الأجانب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبيدليات

زادوا الأجانب

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تاريخ النشر: 04/03/2020

حسان العبيدلي

كنت احتياطي وضايق البال           واليوم جالس يالجماهير
ضاقت بك الدكه والاحوال            زادوا الأجانب والمخاسير
يا موهبه.. تسأل عن الحال؟          اصبر ولا تتأمل الخير!

[email protected]

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