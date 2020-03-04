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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبيدليات زادوا الأجانب Advertisements

ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 04/03/2020

حسان العبيدلي كنت احتياطي وضايق البال واليوم جالس يالجماهير

ضاقت بك الدكه والاحوال زادوا الأجانب والمخاسير

يا موهبه.. تسأل عن الحال؟ اصبر ولا تتأمل الخير! [email protected]

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