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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبيدليات
زادوا الأجانب
تاريخ النشر: 04/03/2020
كنت احتياطي وضايق البال واليوم جالس يالجماهير
ضاقت بك الدكه والاحوال زادوا الأجانب والمخاسير
يا موهبه.. تسأل عن الحال؟ اصبر ولا تتأمل الخير!
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