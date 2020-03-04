تغطية استثنائية لبطولات دبي للتنس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسهمت قنوات دبي الرياضية، في تقديم تغطية مميزة واستثنائية لبطولة دبي الدولية للتنس التي أقيمت خلال الفترة من 17 ولغاية 29 فبراير الماضي، وأعربت حنان البلوشي التي تولت مسؤولية الإشراف على تغطية الحدث العالمي، عن بالغ سعادتها بنجاح هذا الحدث العالمي الكبير الذي أقيم في دانة الدنيا، وحظي باهتمام عالمي كبير.

كشفت حنان البلوشي أن فريق العمل الفني الذي تولى تغطية الحدث الكبير جاء بسواعد ورؤية إماراتية، بعدما تولى العمل فريق عمل مكون من أكثر من 70 فنياً من المواطنين والمواطنات، لتقديم أفضل تغطية ونقل لهذه البطولة العالمية.

وأضافت حنان البلوشي أن قنوات دبي قامت بنقل الحدث، ومنحت شارة البث الدولي إلى 150 قناة تلفزيونية حول العالم، وقالت البلوشي: «يسرنا أن يكون فريق العمل الذي ضم نخبة من الفنيين من المواطنين والمواطنات، قد حظي بهذه الإشادة والثناء من المسؤولين العالميين المشرفين على تنظيم بطولات التنس حول العالم».

وتوجهت بجزيل الشكر إلى أحمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، وراشد أميري نائب المدير التنفيذي، على ثقتهما الكبيرة بفريق العمل الذي عكس الصورة المشرفة للكوادر المواطنة، في تغطية ونقل الأحداث العالمية التي تقام في دبي.

ونالت نوال إبراهيم المصورة «المواطنة» الكثير من الثناء من قبل المخرجة العالمية الأسترالية المسؤولة عن نقل بطولات التنس، وقالت نوال: «عملنا كفريق عمل طوال أيام البطولة، بحماس ورغبة من أجل تقديم أفضل صورة للعالم، وقد كانت تجربة فريدة ومميزة، رغم ساعات البث التي كانت تمتد لأكثر من 6 ساعات يومياً».

وأضافت: «كانت تجربة أكثر من مميزة على المستوى الشخصي، خاصة أن كلمات الثناء التي حصلت عليها من قبل المخرجة العالمية للحدث، كانت كفيلة بمنحي الكثير من الدوافع، وأعتبر كلمتها لي بأنك «أنت الأفضل» وساماً أعتز به».

وختمت بقولها: «كانت مشاركتنا في نقل بطولة دبي الدولية للتنس للسيدات والرجال، مسؤولية في تمثيل الدولة، وتأكيد الكفاءة العالية التي نمتاز بها، بعد الخبرات الكبيرة التي حصلنا عليها في السنوات الأخيرة».