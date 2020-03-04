فريقا الحبتور وأبوظبي إلى نهائي كأس بنتلي للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل فريقا الحبتور وأبوظبي إلى نهائي كأس بنتلي 2020 للبولو، عقب فوزهما على فريقي بنجاش وذئاب دبي في أمسية شهدت 35 هدفاً بملاعب نادي ومنتجع الحبتور ضمن منافسات بطولة «بنك ستاندرد تشارترد الذهبية» للبولو 2020، والتي تشارك بها 8 فرق ب«هانديكاب 18 جول» تتنافس جميعها على الجائزة المالية المقدمة من مجلس دبي الرياضي وقدرها نصف مليون درهم، يحصل الفائز الأول على 350 ألف درهم والثاني على 150 ألف درهم.

المباراة الأولى جمعت بين فريقي الحبتور بقيادة محمد الحبتور وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش وانتهت بفوز الحبتور بنتيجة 10 - 8 منحته التأهل لملاقاة فريق أبوظبي.

أما المباراة الثانية فقد جمعت بين فريقي أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، وشهدت المباراة ندية واضحة وتقدماً لافتاً لفريق ذئاب دبي طوال الأشواط الأربعة الأولى، إلا أن ذلك لم يزد فريق أبوظبي إلا إصراراً على إدراك التعادل، ومن ثم الفوز بنتيجة 9-8 بالهدف الذهبي في الشوط السادس.