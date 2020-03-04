شرطة عجمان تشارك«مدرسة وايس» اليوم الرياضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار عدد من ضباط القيادة العامة لشرطة عجمان، مدرسة وايس الهندية الأكاديمية، لمشاركة الطلاب في فعاليات اليوم الرياضي، وذلك ضمن إطار تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي، المتمثل بتعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة.

وشارك النقيب محمد علي الشامسي رئيس قسم تنسيق العقود والمشتريات في إدارة الشؤون المالية، والملازم محمد بن زايد مدير فرع الضيافة والمراسم في الفعاليات الرياضية المختلفة، الطلاب من مختلف المراحل، وتضمنت مسابقات رياضية وثقافية متنوعة، وسط أجواء من الحماس، تم خلالها تكريم الفائزين من الطلاب.

وأعربت مديرة المدرسة ألدو بانيكر عن شكرها وتقديرها للقيادة العامة لشرطة عجمان.