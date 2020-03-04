انطلاقة حماسية لبطولة دبي المفتوحة لكرة السلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت منافسات النسخة الثانية من بطولة دبي المفتوحة لكرة السلة بمشاركة 9 فرق تمثل أبرز فرق الجامعات والجاليات والمؤسسات في كرة السلة على مستوى الدولة، وكانت الجولة الأخيرة من منافسات البطولة التي تجمع عدداً كبيراً من نجوم الجاليات والجامعات وفرق الأندية أسفرت عن فوز فريق بروكلين الأمريكي على فريق بي اس اس ايه 88-73، وفوز فريق أكاديمية جام بفارق كبير على بو اي اس 114-87، وفوز يو اس اس على إيتال باسكت 83-63.

وحددت اللجنة المنظمة يومي السبت والثلاثاء المقبلين لإقامة منافسات الجولة المقبلة من البطولة التي تضم 9 فرق شبه محترفة هي فريق الجامعة الأمريكية في دبي، أكاديمية جام لكرة السلة، يو اي أس، تربو، هوبرز، كيو سكواد، يو اس اي بروكلين، ايتال باسكت، وبي اس اس اي، ومن المقرر لها أن تستمر منافساتها حتى منتصف إبريل المقبل.

تنظم البطولة من قبل مؤسستي جام أكاديمي وايجل ايفيت تحت إشراف كل من مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة الذي رشح لإدارتها قائمة معتمدة من الحكام الدوليين والمحليين.

وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دورين تعقبهما الأدوار النهائية وتتويج الأبطال، وتقام المنافسات بصالتي الجامعة الأمريكية في دبي ومدرسة أفليك الفرنسية بنادي النصر الرياضي يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.