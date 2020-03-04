تواصل منافسات دوري السيدات لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل منافسات دوري السيدات لكرة القدم بفئاته المختلفة، والتي تنظمها لجنة كرة قدم السيدات بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

في مسابقة تحت 12 سنة، فاز فريق أي إف سي على نادي أبوظبي، وإيمباير على نادي أبوظبي للسيدات، وجو برو على بني ياس.

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أما فئة تحت 14 سنة، فقد شهدت مباراتين، فاز بالأولى فريق أي إف سي على فريق جو برو، وبالثانية إمباير على فريق العين.

وفي فئة تحت 16 سنة فاز أي إف سي على الفجيرة، وسيتي إف سي على جو برو.

أما في فئة السيدات فقد فاز العين على فريق لاليجا.