الشحي يهدي الكمدة كأس الإسطبلات الخاصة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

حسمت إسطبلات الكمدة كأس سباق الإسطبلات الخاصة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة ثاني محطات المهرجان الثلاثاء، الذي جرى لمسافة 119 كم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم والذي شهد مشاركة 204 خيول، وذلك من خلال الفارس أحمد صالح الشحي وهو على صهوة الخيل جابولاني، وجاء في المركز الثاني الفارس راشد حميد سعيد من إسطبلات زعبيل وهو على صهوة الخيل بروغ دي، أما المركز الثالث في السباق فكان أيضاً لصالح إسطبلات الكمدة من خلال الفارسة المميزة ليلى المرزوقي وهي على صهوة الخيل تونكي.

توج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، ورافقه كل من محمد عيسى العضب المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية وسعيد الكمدة عضو اتحاد الفروسية السابق مالك إسطبلات الكمدة الفائزة بالمركزين الأول والثالث.

رصدت إدارة نادي دبي للفروسية جوائز قيمة للفرسان الفائزين بالمراكز الأولى في سباق الإسطبلات الخاصة الذي جرى الثلاثاء في ثاني محطات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وحصل الفرسان الفائزون بالمراكز العشرة الأولى على سيارات، فيما حصل الفرسان الحاصلون على المراكز من الحادي عشر وحتى المركز 30 على جوائز مالية مميزة، وذلك في إطار تشجيع الفرسان وكافة الإسطبلات على الاهتمام برياضة الفروسية وتحديداً سباقات القدرة.

وأهدى الفارس أحمد صالح الشحي إنجاز الفوز بكأس سباق الإسطبلات الخاصة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لدعمهما الكبير والمميز لرياضة الفروسية بشكل عام ولسباقات القدرة بشكل خاص، كما أهدى فوزه إلى سعيد الكمدة مالك إسطبلات الكمدة الفائزة بصدارة سباق الإسطبلات الخاصة من خلال الخيل جابولاني المميز.



سباق قوي

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وأشار إلى أن السباق كان قوياً ومميزاً حرص خلاله على تحقيق أفضل نتيجة بعد أن نفذ تعليمات المدرب. واعتبر الشحي المهرجان فرصة كبيرة لكل الفرسان ولكل الإسطبلات، والفوز بأحد ألقابه شرف كبير يسجل باسم صاحبه طول حياته، متمنياً أن يكون من بين المشاركين والفائزين في السباق الرئيسي الذي يقام يوم السبت المقبل على كأس سمو ولي عهد دبي في ختام المهرجان.

وتشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بداية من الساعة السابعة صباحاً بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية ثالث سباقات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي يقام على كأس اليمامة للفرسات لمسافة 119 كم، وهو من أبرز محطات المهرجان.

وفتح نادي دبي للفروسية باب المشاركة في سباق البوني للأطفال الخاص بالخيول الصغيرة، وهو أحد سباقات المهرجان كل عام، والذي يحظى دائماً بمشاركة كبيرة من قبل الأطفال بمختلف أعمارهم، ويستهدف تهيئة الأطفال للتعود على سباقات القدرة.



المراحل



وتصدر الفارس سعيد سالم المهيري المرحلة الأولى من السباق التي جرت لمسافة 40 كم وهو على صهوة الخيل رو أوليسيس المملوك لإسطبلات (اس اس)، تلاه في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد الشامسي من إسطبلات (اس اس) أيضاً وهو على صهوة الخيل كروز، وفي المركز الثالث حل الفارس أحمد صالح الشحي من إسطبلات الكمدة وهو على صهوة الخيل جابولاني.

وقفز الفارس أحمد صالح الشحي إلى صدارة المرحلة الثانية التي جرت لمسافة 35 كم بعد أن كان أنهى المرحلة الأولى وهو في المركز الثالث، تلته الفارسة الواعدة ليلى المرزوقي وهي على ظهر الخيل تونكي المملوك لإسطبلات الكمدة، وفي المركز الثالث حل الفارس زايد غانم المري من إسطبلات (تي ان تي)، وتراجع الفارس سعيد سالم المهيري إلى المركز الرابع بعد أن كان أنهى المرحلة الأولى متصدراً، وواصل أحمد الشحي صدارته لترتيب الفرسان في نهاية المرحلة الثالثة التي جرت لمسافة 26 كم من إسطبلات الكمدة وهو على صهوة الخيل جابولاني، تلاه سعيد المهيري من «اس اس» وهو على صهوة الخيل رو اوليسيس، ثم الفارسة ليلى المرزوقي من إسطبلات الكمدة وهي على ظهر الخيل تونكي.