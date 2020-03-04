دراجات جبلية في مدينة دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف إمارة دبي، الجمعة، بطولة «كأس العالم للدراجات الجبلية في المدينة» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويشارك فيها 32 دراجاً من الرجال والنساء من نجوم وأبطال اللعبة عالمياً، من 13 دولة حول العالم، بما فيها هولندا وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى دراجين من دولة الإمارات.

ومن أبرز الدراجين المشاركين بطل العالم للرجال الفرنسي هوجو برياتا، الفائز ببطولة العالم 2019، والفرنسي تطوان بيرين-جانير بطل العالم لثلاث مرات، وسيمون جاجنهايمر الفائز بكأس العالم للدراجات الهوائية ست مرات، وجيروين فان إيك بطل أوروبا لعام 2018.

كما تشهد البطولة مشاركة العديد من الأسماء اللامعة في فئة النساء من بطلات العالم، حيث تشارك بطلة العالم الإيطالية جايا تورمينا، وإيلا هولميجارد بطلة السويد ثلاث مرات ووصيفة كأس العالم، ومارين فرومبيرج صاحبة المركز الثالث في ألمانيا، إضافة إلى بطلتي فرنسا كولين كلوزور ومارجو بوريلي.

ويتنافس الدراجون المشاركون في البطولة على مضمار سيتم تشييده خصيصاً في قلب منطقة «سيتي ووك» ويمتد على طول كيلومتر واحد وسط المطاعم والمحال التجارية، وفي خلفيتهم برج خليفة.