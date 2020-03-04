شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة دولية في بطولة فزاع للغوص الحر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على هامش التدريبات المصاحبة لاستضافة النسخة الرابعة عشرة من بطولة فزاع للغوص الحر الحياري التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بادر بالتسجيل مشاركون يمثلون بلداناً عديدة ،فيما سيستمر التسجيل للبطولة حتى موعد إقامة التصفيات الخميس، وستقام البطولة الرئيسية السبت في مجمع حمدان الرياضي.

وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إلى أن عودة الأبطال المحترفين سيساعد البطولة على الاحتفاظ بسقف الأرقام العالية التي قاموا بتحقيقها في المواسم الماضية.

وأكد حمد الرحومي رئيس اللجنة المنظمة اكتمال كافة الاستعدادات وأن فرق العمل المعنية قد اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بسلامة المتسابقين.

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