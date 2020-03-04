شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة في نادي مليحة عن لغة الإشارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي مليحة في إطار تعاونه مع الاتحاد العالمي للمعاقين ورشة أساسيات لغة الإشارة والتي جرى تنظيمها ضمن فعاليات اللجنة الثقافية وخدمة المجتمع بنادي مليحة.

حضر فعاليات الورشة التي اختتمت بتكريم المحاضر صلاح عبد الرحيم خبير ومترجم ومدرب لغة الإشارة بجانب تكريم المشاركين من كوادر النادي واللاعبين محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس الإدارة وخليفة حميد بن تميم الكتبي أمين السر العام للنادي وعبدالله بالعجيد الكتبي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية وخدمة المجتمع وحيدر طالب أربيع الأمين العام للاتحاد العالمي للمعاقين والمستشار حميد علي العبار.

وأشاد عبدالله بالعجيد الكتبي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية وخدمة المجتمع بتنفيذ ورشة أساسيات لغة الإشارة بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمعاقين، مؤكداً أهميتها ودورها في تعزيز التواصل مع فئة المعاقين.

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